Jamyl Asfury está em Brasília articulando sua pré-candidatura a prefeito de Rio Branco

O presidente do PSC, Jamyl Asfury, está em Brasília nesta semana para participar nesta de um encontro dos presidentes do PSC nos estados, a bancada e os governadores Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Wilson Miranda Lima, do Amazonas , que acontece no Hotel Kubitschek Plaza, nesta quinta-feira, 6.

Na véspera da reunião, Asfury aproveitou para manter alguns contatos com vistas a preparação de sua pré-candidatura a prefeitura de Rio Branco. Ele almoçou com o presidente Nacional do PSC, Pastor Everaldo e com o governador Wilson Witzel.

O pré-candidato afirmou que Witzel deu garantias de uma parceria entre o estado do Rio de Janeiro e Rio Branco através de um convênio com a Universidade Estadual do Rio para a implantação de um polo de pesquisas químicas e biológicas dos recursos naturais nas florestas de Rio Branco, projeto que está incluso no plano de governo do pré-candidato.

“Fico feliz que o governador do meu partido acene com a possibilidade de parceria com Rio Branco numa possível eleição nossa. O Wilson Witzel está sendo um excelente governador no Rio de Janeiro, inclusive com o combate a corrupção e a violência, e será um dos grandes ajudadores que conseguiremos para a nossa Capital”, disse.

A agenda do presidente do PSC do Acre continuou com uma visita ao Senador Márcio Bittar (MDB). Além da pré-candidatura, eles falaram sobre o pacto federativo defendido pelo senador acreano, no qual o poder deixa de ser centralizado no governo federal, e dá mais autonomia aos estados e municípios.

No início da noite a visita foi ao deputado Federal Alan Rick. No gabinete do parlamentar, o Asfury falou de política, amizade e fé. “O Jamyl é meu irmão em Cristo, tem uma grande história política e pastoral e é uma honra recebê-lo em meu gabinete”, disse Alan Rick.

Na oportunidade Asfury aproveitou para parabenizar a corajosa decisão de destinar R$ 20 milhões de seu orçamento de emenda parlamentar para o início da construção do primeiro viaduto do Acre. “Essa obra vai ajudar melhorar o tráfego da capital acriana”, pontuou Jamyl.