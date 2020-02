Impiedoso, Galvez aplica goleada de 8 a 1 em cima do Vasco e se torna líder isolado

O Galvez entrou em campo no final da tarde desta quinta-feira, 6, contra o estreante Vasco e mostrou porque é considerado um dos favoritos ao título no futebol acreano deste ano.

A diferença técnica entre as duas equipes ficou evidente logo no início do jogo. Aos quatro minutos, o Galvez já vencia o time cruzmaltino por 2 a 0, com gols de João Manoel e Radames.

Aos 22 minutos da primeira etapa, Pablo fez o terceiro. Antes do fim do primeiro tempo, ainda houve tempo para que Hayllan marcasse o quarto gol do Imperador.

O passeio continuou no segundo tempo com gols de Renato, dois de Daniego e mais um de Radames. O Vasco marcou o seu gol de honra com Marcelinha.

Com a vitória, a segunda no campeonato, o Galvez é líder isolado do grupo B. Em duas partidas, o time comandado pelo técnico Zé Marco, já marcou 10 gols.