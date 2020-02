Governo fechou o ano devendo mais de R$ 10 milhões para fornecedores, diz Calegário

O deputado estadual Fagner Calegário (PL) fez um duro discurso contra, o que classificou, como falta de transparência de alguns secretários do governo Gladson Cameli.

Segundo o parlamentar, os gestores da Casa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria de Educação, não respondem aos seus pedidos de informações sobre os débitos referentes ao ano de 2019 que não foram pagos pelo governo estadual.

“É uma informação tão simples, que diz respeito aos recursos públicos, ou seja, dinheiro da população. Só queremos saber o valor dos débitos contraídos no ano passado e que não foram quitados. Não sei o motivo dos secretários não informar uma coisa tão simples”, disse.

Calegário trouxe durante o seu discurso uma informação grave. Segundo parlamentar, o governo Gladson Cameli chegou em 2020 devendo 10 milhões aos fornecedores e prestadores de serviços de dívidas do ano passado.

“Gladson tem que deixar esse discurso de que não paga as contas por causa das dívidas deixadas pela gestão do Tião Viana. Isso é mentira. Esses 10 milhões são de dívidas contraídas no ano passado”.

O teor do discurso deu início a uma breve discussão com o deputado Whendy Lima (PSL). Calegário prometeu projetar a dívida referente ao ano passado. “Eu não estou mentindo, não é motivo para risada, vossa excelência. Vou projetar na terça-feira que vem para lhe provar que é dívida do ano passado e não do Tião. Só as terceirizadas que prestam serviço para a educação têm mais de 4 milhões de reais para receber”, disse.