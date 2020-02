Fluminense e FLUACRE realizarão evento com a presença do craque Romerito

Rio Branco terá no próximo domingo (9/2) a realização de um evento oficial do Fluminense (RJ). Será mais um encontro de torcedores tricolores que residem fora do Rio de Janeiro. A festa, promovida pela diretoria do clube e pela torcida FLUACRE, será no salão de festas da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a partir das 11 horas da manhã.

A iniciativa contará com a presença do craque e ídolo tricolor Romerito, herói do título brasileiro de 1984. No evento, haverá balcão de adesão ao Sócio Futebol e sorteio de brindes para os novos e antigos sócios do clube na capital acreana, além de exibição em telão da partida do time contra o Botafogo pela 6ª rodada da Taça Guanabara.

A organização do encontro de torcedores do Fluminense em Rio Branco espera a participação de cerca de 300 amantes do clube. Jessélio Advíncula, um dos coordenadores, diz que os convites já estão esgotados e que muitos torcedores não participarão do evento por falta de espaço com capacidade para suportar um número maior de pessoas.

Jessélio explica que convites se esgotaram antes que o Fluminense fizesse a divulgação do evento em seu site oficial, o que ocorreu apenas nessa quarta-feira, 5, a partir de quando a procura de torcedores cresceu muito. Ele diz que a previsão inicial era para a participação de 180 pessoas, mas esse número chegou aos 300 rapidamente.

“Nossa vontade era a de atender a uma quantidade bem maior de torcedores e simpatizantes do Fluminense no Acre, mas em razão da falta de um espaço que pudesse receber um número maior de pessoas a carga de convites foi fechada em 300 unidades. Temos certeza de que teremos uma grande festa e uma confraternização maravilhosa dos torcedores do nosso Flusão”, disse.

O vice-presidente de Relações Institucionais do Fluminense, Eduardo Mitke, que vai representar o presidente Mário Bittencourt no evento, afirmou que o encontro de torcedores em Rio Branco é uma promessa de campanha do mandatário tricolor. De acordo com ele, a realização também tem o objetivo de fortalecer e aumentar a base de sócios do clube no estado.

“Será um grande momento para os torcedores de Rio Branco e de todo o estado do Acre. Uma grande confraternização onde haverá muitas atrações, além da presença do nosso craque Romerito, fazendo parte de uma promessa de campanha de nosso presidente, de levar o Fluminense a todos os locais do Brasil e do exterior, e que nós achamos emblemático começar por uma cidade da região Norte”, explicou.

A festa do tricolor carioca em Rio Branco terá muitas atrações, como espaço kids, bandas, feijoada, além de um talk show com o ídolo Romerito e com o jornalista e historiador tricolor Daniel Cohen, que é o gerente do Flu-Memória, departamento criado no início dos anos 1980 para preservar a história de um dos maiores e mais tradicionais clubes do futebol brasileiro.

Rio Branco é considerada por alguns torcedores como cidade “pé quente” para o time carioca, que começou na capital acreana a sua caminhada para o título da Copa do Brasil de 2007, cuja final foi vencida diante do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Naquela oportunidade, o tricolor carioca estreou na competição vencendo o Adesg pelo placar de 2×1, no estádio Arena da Floresta, hoje Arena Acreana, com gols de Soares e Alex Dias. Na partida de volta, no Maracanã, o Fluminense venceu por 6×0.