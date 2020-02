Deputados cobram convocação de policiais aprovados em concurso

Os deputados que fazem oposição ao governo Gladson Cameli fizeram uma cobrança única para o governo do estado na área de segurança pública.

Os parlamentares querem que o governo convoque os aprovados nos concursos públicos da Polícia Civil e Militar para aumentar o reforço do policiamento ostensivo nas ruas do estado e nas delegacias acreanas, que estão enfrentando dificuldade para concluir inquéritos por causa do déficit de agentes e delegados.

Segundo o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) a desculpa do governo de descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplica nesse caso. “O artigo 22 da LRF nos dar o direito, a autonomia do governo do estado em caso de crise, e estamos vivendo uma crise, em convocar servidores para a educação, saúde e segurança pública. Os efetivos da polícia militar e civil encontram-se com déficit de pessoal acima de 50%. É muito simples, vamos trazer aqui o Procurador Geral do Estado e discutir a matéria, se é que há interesse do governo”, afirma.

Duarte também voltou a tocar no assunto da possibilidade de intervenção federal na área de segurança pública, já que é um dos parlamentares que assinou um ofício pedindo intervenção do Governo Federal.

“Eu nunca disse que a intervenção vai resolver todos os problemas da segurança pública, mas é hoje uma das soluções mais imediatas que nós temos para diminuir o índice de violência. Com relação do governo federal aceitar ou não a decretação, já depende da fundamentação que levarmos”, disse Duarte.