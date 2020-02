Cruzeiro do Sul é a cidade do Acre com mais casos de dengue confirmados em 2020

Audiência solicitada pela senadora Mailza teve a participação da ministra Damares, o governador do Acre, Gladson Cameli, e também membros da bancada federal

Combater a criminalidade no estado do Acre e devolver a paz às famílias foi o pedido da senadora Mailza Gomes (Progressistas) para o vice-presidente da República, general Mourão, coordenador do recém-criado Conselho da Amazônia, em reunião na manhã desta quinta-feira, 06, no gabinete da vice-presidência no Palácio do Planalto. Audiência solicitada pela senadora Mailza teve a participação da ministra Damares, o governador do Acre, Gladson Cameli, e também membros da bancada federal.

De acordo com a senadora Mailza Gomes, foram apresentados ao vice-presidente, general Mourão a realidade vivida pela população acreana no que diz respeito ao crescimento dos índices de violência no estado do Acre. “O nosso estado faz fronteira com dois países que são considerados, de acordo com Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, os maiores produtores de Coca. Esse fato transformou o Acre em alvo de disputa de facções pelo controle do corredor de entrada, visto que nossas fronteiras ainda estão desprotegidas. E é por isso que pedimos que o governo federal proteja nossas fronteiras. Pois estará protegendo não só o Acre, mas o Brasil inteiro das drogas e também da violência”, destacou a senadora na audiência. A parlamentar aproveitou a oportunidade e convidou o vice-presidente da República para visitar o Acre.

Durante a reunião, o general Mourão que vai coordenar o conselho criado para proteção da Amazônia garantiu que o Acre terá prioridade no combate à criminalidade e também no fortalecimento da Segurança Pública. Além disso, será realizada uma cooperação internacional entre os países que fazem fronteira com o Brasil para se unirem no combate ao crime. No final da audiência, Mourão comunicou a todos que em breve fará uma visita ao Acre.