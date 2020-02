Aprovados em concurso protestam contra medida do governo

Os professores aprovados em concurso público e ainda não chamados para o trabalho pelo atual governo, fizeram nova manifestação no Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 6. Segundo Eliane Neri, o grupo tem um motivo a mais de preocupação: o Diário Oficial desta quarta-feira, 5, trouxe um processo seletivo simplificado para cadastro de reserva de professores.

“Esse protesto mostra nossa indignação pela falta de compromisso do governo conosco que estamos no aguardo do chamado e vemos o lançamento de novo certame”, disse Eliane.

Gabriela Lima, que aguarda a convocação desempregada cita o sentimento do grupo.

“Estamos nos sentindo lesadas por que esse processo seletivo abre cadastro de reservas para professores que ainda estão na espera tanto do concurso permanente como do concurso provisório”.

Em Cruzeiro do S são cerca de 196 aprovados no concurso realizado ainda no governo Sebastião Viana. O governador Gladson Cameli chamou cerca de 200 professores em todo o Estado, sendo 50 de Cruzeiro do Sul.