Adolescente morre após cair com veículo roubado em barranco e ficar preso às ferragens

Os irmãos Raimundo Nonato Silva de Carvalho, de 39 anos e um adolescente de 16 anos, foram feridos a tiros na manhã desta quinta-feira (6) em um salão de beleza localizado no Ramal da Castanheira, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, os irmãos estavam trabalhando no salão quando dois membros de uma facção pararam em uma motocicleta e de posse de uma arma de fogo, invadiram o local e efetuaram vários tiros. Raimundo foi ferido com um projétil no joelho, já o adolescente foi atingido com um tiro de raspão na cabeça e outro na mão. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu as vitimas ao Pronto Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores dos crimes e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos os Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).