“A água bateu no nariz de Gladson”, diz Edvaldo ao comentar crise na segurança

O Palácio Rio Branco deve sediar na manhã deste domingo (9) reunião ampla com todos os poderes constituídos no Estado do Acre visando potencializar a reposta contra a criminalidade que assola a sociedade acreana.

bancada federal, Ministério Público, vereadores, deputados estaduais, entre outros. A previsão é que o encontro ocorra a partir das 10h.

Em entrevista à TV Gazeta o Gladson Cameli confirmou que na segunda-feira (10) o Ministério da Justiça aciona o grupo de trabalho que planejará novas ações contra o crime organizado no Acre. Um gabinete de situação será instalado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.