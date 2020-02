Tenente baleado em tentativa de assalto morre no Pronto Socorro

O Oficial da Policia Militar Amarildo Carneiro da Costa, de 56 anos, ferido com dois tiros na noite de segunda-feira (3) durante uma tentativa de assalto na rua Licênio de Azevedo Maia, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (5) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Pronto Socorro de Rio Branco.

Nas redes sociais familiares pediram doação de sangue ao militar devido a gravidade do caso, Amarildo havia perdido um rim e teve outros órgãos afetados pelo projétil que atingiu o seu abdômen.

Entenda o caso

Amarildo saiu de casa na noite de segunda-feira (3) para ir comprar um churrasco para seus netos e enquanto caminhava na rua dois homens não identificados, membros de organização criminosa, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa de posse arma de fogo anunciou o assalto. O policial reagiu, puxou a pistola da cintura e no momento que estava destravando a arma, o criminoso efetuou dois tiros. Um dos projeteis atingiu o militar no abdômen e outro no braço. Em seguida os bandidos fugiram sem levar a arma de fogo do policial.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos a vítima e a conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave.

Várias guarnições da Polícia Militar estiveram no local e colheram as características dos faccionários, fizeram várias rondas na região busca de prender a dupla motocicleta, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).