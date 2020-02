Professores do Instituto São José não recebem desde dezembro e ameaçam não iniciar aulas

O deputado Cadimiel Bonfim (PSDB) foi responsável por um momento incomum na tribuna da Assembleia Legislativa. Emocionado, o tucano chorou pela morte do seu colega de farda, o oficial da Polícia Militar Amarildo Carneiro da Costa, de 56 anos, vítima de uma troca de tiros com bandidos no início desta semana.

“Eu com 19 anos de carreira fui para reserva para causa do mandato. Hoje estou vestido de preto porque a PM Amarildo, nosso amigo, faleceu vítima da violência”, disse Bonfim.

O parlamentar afirmou que a Polícia tem feito o seu papel que o Estado precisa de união de todas as forças e que a lei só beneficia bandido. “ Estava com parentes do Amarildo e perguntei se alguém dos Direitos Humanos aqui. Veio alguém do MP aqui, mas se fosse um um PM que tivesse atirado no bandido, rapidamente o MP tivesse ido lá para punir os policiais. Se fosse bandidos, o Direitos Humanos tivesse ido para saber como é a ação. Quando é o PM não vai ninguém, a não ser a família e os amigos”, desabafou o deputado.