Poucos deputados assinam ofício para que Gladson peça intervenção na segurança enquanto na câmara maioria crava apoio

Nesta quarta-feira, 5, o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) e o vereador de Rio Branco, Emerson Jarude (Sem Partido), apresentaram ofícios tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Municipal, respectivamente, pedindo que o governador Gladson Cameli a decretação de uma intervenção federal na Segurança Pública.

Os documentos têm como argumento a falta de efetivo de policiais militares e civis, a crise no sistema prisional e as 47 mortes violentas registradas somente em janeiro deste ano. A proposta de intervenção no legislativo acreano e mirim da capital gerou um debate acirrado, principalmente na Assembleia Legislativa.

Até o final desta tarde apenas sete deputados haviam assinado o documento que será encaminhado ao governador. Dos 24 parlamentares da casa, apenas Fagner Calegario (PL), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jonas Lima (PT), Jenilson Leite (PSB), Maria Antônia (PROS), Wagner Felipe (PL) e o autor do ofício Roberto Duarte assinaram a demanda. Apesar de fazer parte da oposição, o deputado Daniel Zen (PT) avisou publicamente que não assinaria o documento por acreditar que essa não seria a melhor maneira de resolver o assunto, contrariando até mesmo o apoio de seu colega de partido, Jonas Lima.

Já na Câmara de Rio Branco, a aceitação foi mais ampla. Dos 17 vereadores, 11 assinaram o requerimento apresentado por Jarude. Artêmio Costa, Célio Gadelha, Jackson Ramos, Eduardo Farias, Elzinha Mendonça, José Carlos Juruna, Laércio da Farmácia, Lene Petecão, Mamed Dankar e Rodrigo Forneck assinaram.

Ao ac24horas, Jarude afirmou que espera que pelo menos mais três assinaturas para depois protocolar o ofício no gabinete do governador. Já Duarte acredita que a base do governo deve trabalhar para desmobilizar a demanda.

Na tribuna da Aleac, o líder do governo, deputado Gerlen Diniz, não quis tocar no assunto do requerimento e preferiu destacar apenas as medidas que estado em tomando para combater a violência.