OAB critica violência que vitimou tenente da PM: “insuportável onda de criminalidade”

O que era para ser mais um evento comum da secretaria estadual de Educação do Acre transformou-se em mais um problema que interferiu negativamente na relação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) com o governo do estado. Nessa segunda-feira, 3, o governo empossou mais de 200 novos gestores escolares no Teatrão. Ocorre que a categoria não teve um representante compondo o dispositivo de honra na mesa. Até aí tudo bem, explicam. O problema foi o fato de a equipe do governo ter dado espaço no microfone para uma figura que, para eles, não tem relação nenhuma com a educação do estado: Thiago Caetano, atual secretário extraordinário de assuntos estratégicos do governo.

“Vejam essa mesa política na posse dos novos diretores de escola. O Secretário de Educação, Mauro Sérgio, disse que o sindicato não iria compor a mesa e nem falar. Ainda se diz democrático”, reclamou a representante do sindicato, Rosana Nascimento. A categoria reclamou a presença do ex-secretário de Infraestrutura do governador Gladson Cameli, uma vez que nem mesmo os educadores tiveram direito a ter um representante da categoria na mesa. “Ele [Thiago] é o pretenso candidato a prefeitura de Rio Branco, qual relação tem com a Educação?”, indagou o Sinteac.

De acordo com os educadores, o governo não permitiu uma representação dos trabalhadores na mesma por medo. “Pois iríamos cobrar nosso direito”, afirmam. Eles ainda ressaltam que a eleição de diretores foi uma conquista da categoria juntamente com o Sinteac. “Desejamos muito sucesso aos novos diretores e reeleitos. Vocês não são secretaria, vocês são diretores eleitos pela comunidade para desenvolver o projeto político pedagógico construído com a comunidade escolar”, salienta o sindicato.

A pasta a qual pertence Thiago Caetano tem um papel importante no auxílio ao governador na estratégia governamental em áreas como economia, saúde e segurança.