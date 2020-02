“O Brasil sabe do sofrimento do Acre com a violência”, diz ministra

A Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (4) a senadora Mailza Gomes e o secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar Santos. Juntos, debateram meios de reduzir a violência no Acre.

“Destacamos a necessidade do apoio do Governo Federal para combater a violência no estado do Acre”, disse a senadora Mailza.

A ministra anunciou que está construindo um projeto de grande impacto voltado especialmente para a juventude e prometeu voltar ao Estado para apoiar a luta contra a criminalidade. “Vocês não estão sozinhos. O Brasil inteiro sabe do sofrimento do Acre com a violência”, disse a ministra.

Veja o que disse a ministra:

https://www.facebook.com/mailza.silva.9231/videos/2487087694889015/