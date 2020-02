Sérgio Moro vai montar grupo para combater a violência no Acre

Durante o encontro entre o governador Gladson Cameli e o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, ficou decidido a criação de um grupo de trabalho integrado por representantes de todas os órgãos de segurança federais e do Acre para definir um plano específico para ajudar no enfrentamento à violência no Estado. A previsão é que a primeira reunião seja realizada na próxima terça-feira, 11.

A medida foi anunciada pelo ministro Moro, atendendo pedido de ajuda feito por Cameli, juntamente com integrantes da bancada federal acreana, em audiência com o ministro, nessa terça-feira, 4. “O Estado está fazendo a sua parte e estamos reunindo os poderes constituídos do Estado para um esforço conjunto no enfrentamento à violência, mas nossas fronteiras estão abertas e temos nossas limitações e precisamos de reforço”, disse o governador.

Entre as reivindicações do governo, e que integram documento encaminhado ao ministério, estão a viabilização de força-tarefa, com a Polícia Federal, para combate às organizações criminosas; recursos materiais e humanos para ativação da Base Integrada de Segurança de Fronteira na região do Vale do Juruá; e medidas voltadas para o controle e vigilância de fronteiras.

“Vamos trabalhar juntos e desenvolver um plano específico para atender da melhor forma a questão do Acre”, disse Moro.

Fonte: Agência de Notícias do Acre