Membros de facção atacam e matam ex-presidiário com mais de 10 tiros no Santa Helena

Mais um homicídio com característica de execução foi registrado na capital. O ex-presidiário Willian Pereira Lima, de 21 anos, foi morto a tiros em via pública na noite desta quarta-feira (5). O crime aconteceu na travessa Nova Aliança, no loteamento Santa Helen, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Willian estava conversando com amigos na rua, quando homens encapuzados, membros de uma organização criminosa se aproximaram em um carro, desceram do veículo e efetuaram 20 tiros. Ao escutar os primeiros disparos Lima correu na tentativa de fugir dos faccionários, mas foi alcançado e ferido com mais de 10 tiros, que atingiram os braços, pernas, cabeça, peito, costas e abdômen, vindo a cair na entrada de uma casa, ao lado de uma grade de ferro. Após a ação os membros da facção fugiram do local no veículo. Os amigos de Lima saíram ilesos.

A ambulância do suporte avançado do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo ex-presidiário que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela polícia militar para o trabalho do perito criminal. Em seguida os policiais colheram as características dos criminosos e saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A Polícia acredita que a morte foi mais um episódio da guerra entre facções na capital.