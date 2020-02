Jovem eletrocutado é a segunda vítima desse tipo de acidente em cinco anos em Xapuri

O corpo do adolescente Willian Conceição Oliveira, 16 anos, que morreu eletrocutado depois de encostar em um fio de alta tensão, na madrugada dessa terça-feira, 4, em Xapuri, será sepultado nesta quarta-feira, 5, no cemitério municipal São José.

Willian Oliveira foi a segunda vítima desse tipo de acidente no município de Xapuri nos últimos cinco anos. Em 2014, durante uma forte ventania, um cabo de alta tensão se partiu e caiu sobre um motociclista, que também morreu na hora.

Testemunhas da morte do garoto disseram que a fatalidade se deu depois de um caminhão boiadeiro ter um pneu furado em frente a localidade onde ele morava. Sem poder prosseguir, o motorista teria contratado Willian e outras pessoas para tocar a boiada até o destino.

Os relatos dão conta de que, apesar da pouca idade, o adolescente era muito trabalhador e gostava de ganhar seu próprio dinheiro. Seu velório ocorre na capela do próprio cemitério da cidade sob clima de muita comoção.

Em nota divulgada ainda nessa terça-feira, a empresa Energisa Acre declarou que está apurando as causas do acidente fatal, que ocorreu no seringal Boa Vista, imediações da colocação Pimenteira, a cerca de 10 quilômetros da cidade.

A distribuidora de energia afirmou que enviou ao local do acidente uma equipe de profissionais que farão a investigação e disse ainda que está em contato com as autoridades locais para contribuir com a apuração dos fatos.

A empresa não informou se o plantão da prestadora de serviços de manutenção que atende no município foi informado de algum problema na rede elétrica naquela região na noite anterior ao acidente.