Gladson apresenta projeto de recuperação de Igarapé da Capital

O governador Gladson Cameli esteve em audiência na manhã desta quarta-feira, 5, com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em Brasília.

Acompanhado dos deputados federais Jéssica Sales (MDB), Mara Rocha (PSDB), Jesus Sérgio (PDT), Alan Rick (DEM), Vanda Milani (SD) e do Senador Márcio Bittar (MDB), Gladson apresentou ao ministro do governo federal o projeto de recuperação do Igarapé São Francisco, na capital acreana.

O projeto, chamado de Igarapé Vivo, visa recuperar o igarapé com investimentos no controle de erosões, recuperação de matas ciliares e construção e ampliação de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).

O governo do Acre já tem os recursos para a primeira fase, mas quer a ajuda do governo federal para o restante do projeto.

“O ministro Ricardo Salles concorda conosco na visão de que é importante os órgãos ambientais investirem na melhoria da infraestrutura urbana, para assim prevenir a degradação do meio ambiente. Os esgotos a céu aberto que temos na capital são a prova do descaso que as gestões anteriores tiveram com o saneamento básico”, disse Gladson.

A estimativa é que o projeto beneficie com a melhoria na qualidade de vida de cerca de 100 mil pessoas que moram às margens do Igarapé São Francisco, em Rio Branco.