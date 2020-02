Camile Castro, cantora que faz shows desde os seus 7 anos, é a convidada do Boa Conversa

Uma comitiva composta por representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), do governo do estado e da Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) visitou, nesta terça-feira, 4, as alfândegas dos municípios de Epitaciolândia e Assis Brasil, que fazem fronteira com a Bolívia e o Peru.

Participaram da comitiva, pelo Ministério da Agricultura, o secretário nacional de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, o diretor nacional de Saúde Animal, Geraldo Moraes, e o superintendente federal de Agricultura no Acre, Fernando Bortoloso.

Pelo governo do estado, o governador em exercício, Major Rocha, o secretário e o diretor de produção e agronegócio, Edivan Azevedo e Nilton Bayma, respectivamente. Da FIEAC, compuseram o grupo o presidente Adriano Silva e assessores.

A visita teve o objetivo de tratar de questões alfandegárias e buscar alternativas para solucionar a falta de fiscais agropecuários nos dois municípios, deficiência que vem dificultando a exportação e importação de produtos, segundo divulgou o secretário Edivan Azevedo em sua página do Facebook.

Em Assis Brasil, foram recepcionados pelo prefeito Antônio Barbosa, o Zum, e visitaram a sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), recém-reformada.

Antes, haviam passado pela unidade do IDAF de Epitaciolândia, que está iniciando a sua recuperação. As obras fazem parte das medidas exigidas pelo MAPA dentro do Plano Estratégico de Retirada da Vacina Contra Febre Aftosa.

Em Iñapari, no Peru, o grupo teve uma audiência com o governador do departamento de Madre de Dios, Hidalgo Okimura, ocasião em que foram tratados assuntos referentes a relações comerciais bilaterais.

No retorno a Rio Branco, na manhã desta quinta-feira, 5, será realizada uma reunião no auditório da FIEAC para avaliar a visita às alfândegas e encaminhar medidas para a melhoria da prestação dos serviços do Ministério da Agricultura nas fronteiras acreanas.