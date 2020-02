Após mais de um mês em manutenção, Juizado de Trânsito retoma atendimento

O Juizado de Trânsito informa que o serviço da Justiça Volante retomou às atividades operacionais em Rio Branco. O serviço estava indisponível desde dezembro por problemas técnicos.

A Justiça do Acre não informou quais foram esses problemas. No período de manutenção, as ocorrências foram atendidas pelo telefone de emergência da polícia, o 190, que segue disponível.

O trabalho do Juizado de Trânsito é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, com serviço gratuito e que pode ser acionado por qualquer cidadão, por meio dos números de telefone 190 (Ciosp) ou 99985-2750 (plantão).