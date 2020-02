Zequinha Lima assegura adicional de férias para servidores da Educação

Seguindo com os trabalhos internos da campanha que visam as eleições municipais 2020, a direção municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) do município de Feijó anunciou nesta segunda-feira, 3, o nome do vereador Mauro Defeson como pré-candidato a prefeito da cidade.

Por meio de nota pública, o PT destaca que a decisão foi tomada de maneira conjunta. “Por compreendermos as dificuldades enfrentadas por todos os feijoenses que defendemos o nome do nosso companheiro Mauro Defeson, para que seja avaliado pela população”, diz o partido.

Mauro é nascido na zona rural de Feijó. Trabalhou vendendo quibe e dindim nos intervalos do estudo, quando criança e na adolescência também ganhou dinheiro como carroceiro.

Hoje, professor efetivo, Mauro atua como vereador de Feijó, onde já foi coordenador e diretor do Ensino rural, além de secretário municipal de Educação. O partido diz que se trata de um “homem temente a Deus, pai exemplar, e que mantém suas origens e identidade”. “Não temos dúvida da seriedade e compromisso do seu trabalho e estamos certos de que estamos dispondo à sociedade um pré-candidato que conhece bem as necessidades do povo de Feijó”, afirma o PT.