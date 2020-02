Sinteac deve se reunir com o governo nesta quarta-feira para negociar data-base 2019

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) se encontrou com o governador e exercício do estado, Major Rocha, nessa terça-feira, 4, para acertar uma reunião com Gladson Cameli. A categoria deseja se reunir com Gladson para tratar pessoalmente das definições do pagamento da data-base de 2019. O encontro deve ocorrer nesta quarta-feira, 5, assim que o governador retornar de viagem.

“Fomos muito bem recebidos [por Rocha]. Apresentamos nossa pauta, ele considerou justa e fez uma conversa com o governador e ficou de marcar uma reunião”, disse Rosana Nascimento, representante do Sinteac no estado.

Os educadores esperam avançar na proposta da data-base. “Fiquem atentos até dia 7, conforme deliberado, caso não tenha avanço, não iniciaremos o ano letivo”, garante Nascimento.

Segundo o Sinteac, o ano letivo pode não iniciar, caso o governo não negocie a data-base de 2019. “Ficaram o ano de 2019 enrolando a categoria e inchando a folha, estourando o limite de LRF. Caso a categoria cumpra a deliberação de não iniciar o Ano Letivo, não iniciará dia 10 de Fevereiro”, garante. Os profissionais dizem já ter a solução para o pagamento, mas segundo eles, o secretário de educação e o governo não pretende pagar.