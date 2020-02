Na volta do recesso, Márcio Oliveira lê carta na Câmara de Vereadores

Aproveitando o retorno dos trabalhos legislativos dos deputados estaduais, dezenas de policiais civis em Rio Branco manifestam na manhã desta terça-feira, 4, em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), no centro da capital acreana. O ato da categoria ocorre simultaneamente em todo o país e pede o fim da Reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional, que, segundo os manifestantes, apresenta diferenças no tratamento entre policiais civis e militares.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre, escrivão Tibério da Costa, reuniu os colegas desde as 8 horas de hoje no local. Segundo ele, a ideia é atender ao chamado da Confederação Brasileiro dos Trabalhadores Policias Civis num ato nacional em favor de uma aposentadoria policial mais justa.

“Aproveitamos a tramitação da PEC paralela que vai modificar as regras da previdência para pedir apoio dos nossos parlamentares para que aquilo que os policias civis acreditam como justo seja contemplados com textos modificativos na regra atual, que traz severos prejuízos”, explica Tibério.

Além disso, eles também pretendem chamar atenção do governo local. “O governador tem compromisso de investir e fortalecer nossa instituição, contratar novos policias e pagar os retroativos das promoções e titulação dos policiais civis”, afirma o escrivão. De acordo com os civis, até agora a categoria não recebeu nenhuma previsão do estado. “E isso não admitimos. Queremos que o governador cumpra com o que prometeu conosco”, destaca o presidente do Sinpol.