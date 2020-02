Juízes do CNJ realizam inspeção na Justiça do Acre

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza inspeção no Tribunal de Justiça do Acre a partir da próxima segunda-feira (10).

Estarão em Rio Branco o ministro Humberto Martins e quatro juízes de Direito, sendo: os juízes federais Marcio Luiz Coelho de Freitas e Miguel Ângelo Alvarenga Lopes, ambos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o juiz de Direito Luiz Augusto Barrichello Neto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o juiz de Direito Sérgio Ricardo de Souza, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Até o dia 14, a equipe do CNJ irá visitar unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Acre e inspecionar serventias extrajudiciais. O atendimento será feito na Escola do Poder Judiciário (ESJUD), prédio anexo ao TJAC.