Governo homologa resultado final de concurso da Polícia Civil

Ninguém esperou mais a edição do Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, 3, do que os 268 aprovados no último concurso da Polícia Civil.

É que na última sexta-feira, 31, a página de notícias do governo acreano na internet publicou a informação de que o governador Gladson Cameli haveria autorizado a homologação do concurso, que é a confirmação oficial do resultado do certame e que garante o direito do candidato aprovado ser nomeado.

Ocorre que a segunda-feira chegou e nada do prometido. O fato acabou gerando reclamações dos aprovados que esperam desde novembro do ano passado, quando concluíram o curso de formação na Academia de Polícia Civil (Acadepol).

O problema para muitos é que a demora na convocação significa desemprego.

Quem foi aprovado e veio de outro estado fazer o curso de formação, não conseguiu reaver seu emprego após o término do curso, como relata um dos aprovados.

“Hoje me encontro desempregado e passando necessidade, aguardando uma nomeação que não chega, a despeito de várias promessas e prazos não cumpridos. Nunca imaginei que a maior conquista da minha vida, também fosse o que traria as maiores dificuldades para mim e minha família. Como muitos, depois da terminada a Acadepol não consegui retornar ao meu emprego, já havia sido substituído. Sobrevivo hoje graças a caridade de familiares, inclusive para me alimentar, as dívidas crescem. Passo por tudo isso porque tive o “mérito” de ser aprovado no concurso de Policia Civil do Estado do Acre, em 2017”.

Os candidatos reclamam que não é a primeira vez que não é a primeira que a promessa de convocação não é cumprida por parte do governo. “Nosso querido governador nos prometeu que em um prazo máximo de 59 dias estaríamos empossados, não aconteceu. Nova promessa de convocação para posse em no máximo 15 dias, esse novo prazo se esgotou dia 27 de janeiro e nada de convocação. Agora a promessa de homologação do concurso dia 03 de fevereiro, e nada”, afirma.

Consultada, a assessoria do governador Gladson Cameli informou que a homologação do concurso está prevista para ser publicada do Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 4.