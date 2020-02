Governo do Acre vai realizar a V Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres

Garantir, fortalecer e ampliar a formulação e a execução de políticas públicas de direitos das mulheres, com vistas ao enfrentamento a todas as formas de violência, bem como facilitar a participação, a inclusão, o trabalho, a autonomia social, econômica, política e cultural das mulheres no Estado do Acre são os objetivos da V Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, que acontece em Rio Branco no final do mês de julho.

A convocação do evento faltando seis meses se justifica porque o evento estadual é precedido das conferências municipais que são realizadas pelas prefeituras e onde escolhem as representantes que vão participar da etapa estadual. As fases municipais devem ser realizadas, de acordo com publicação no Diário Oficial desta terça-feira, no período entre 1º de março a 30 de maio. Também podem ser realizadas as chamadas conferências livres, que são encontros organizados por qualquer pessoa ou organização interessados em discutir o tema e também elaborar propostas.

A conferência deste ano vai ter como tema “Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeito, Diversidade e Autonomia”. que será dividido nos seguintes eixos temáticos: “A Política Nacional para as Mulheres: Avanços e desafios e o papel do Estado na gestão das políticas para as mulheres”; “O Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: Propostas de estrutura, inter-relações, instrumentos de gestão, recursos, política nacional de formação, estratégias de institucionalização, regulamentação e implementação do Sistema” e “Políticas Públicas Temáticas para as Mulheres: Avanços e desafios e enfrentamento às violências, saúde integral, trabalho, autonomia econômica, participação nos espaços de poder e decisão, educação para a igualdade e diversidade”.