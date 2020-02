Gladson pede à Sérgio Moro maior presença do Exército para combater a violência no Acre

O eletrotécnico Witalo Renan Leite, 26 anos, saiu de sua casa, nesta sexta-feira, 31, por volta das 19 horas, sem ter noção do susto que ia passar minutos depois.

Em um Boletim de Ocorrências registrado na Delegacia de Flagrantes, Witalo conta que sem nenhum motivo percebeu que um veículo atrás do carro que dirigia dava constante luz alta. Contou então que foi para o lado direito da pista, dando passagem, mas o veículo não o ultrapassou.

Ao entrar em uma rua, o motorista do veículo entrou na contramão e o fechou. Witalo conta que o motorista começou a gritar perguntando se o declarante estava doido. Ele conta que ao perceber o estado alterado do motorista, resolveu ignorar e seguiu em frente.

Mesmo assim, o motorista continuou seguindo-o e o fechou na altura da praça do Manoel Julião, fazendo questão de ligar a luz interna do carro e apontar uma arma na direção de Witalo. “O que você tem, tá doido? isso aqui é uma viatura policial, sai da frente”, com a arma em punho e em direção à vítima.

Witalo teria respondido que deu passagem ao veículo e que não havia nenhuma identificação de viatura policial. “Em nenhum momento você se identificou, o veículo também não tem identificação, e quando você me deu sinal eu lhe dei espaço para passar, e você não precisa apontar a arma para mim não que não sou nenhum bandido”.

A vítima ligou para o 190 onde registrou o fato, antes de fazer o Boletim de Ocorrências na delegacia.

Witalo ainda conseguiu tirar fotos do carro. Informações preliminares dão conta de que a placa, QLX 8093, não aparece no sistema do Detran por ser um veículo acautelado. O acautelamento acontece quando um veículo que é retido em uma apreensão é liberado para uso dos serviços públicos. A informação não pode ser confirmada pelo fato do Detran não funcionar durante o final de semana.

“Eu só quero é que se descubra quem era esse motorista. Se era mesmo policial e que possa ser punido. Ninguém pode andar por aí apontado a arma na cara das pessoas de bens sem motivo nenhum”, afirma witalo.