Gladson não tem ninguém com o mesmo perfil de Gerlen para substituí-lo

A jornalista Katiussi Melo, que presta serviços ao diretório do PSDB do Acre foi vítima de uma Fake News neste domingo, 2, que rapidamente se espalhou em grupos de WhatsApp.

A falsa notícia informa que Katiussi, nomeada pela Fundação Elias Mansour (FEM) do governo do Acre, não cumpre horário, já que a mesma seria assessora do pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, o tucano Minoru Kinpara. A publicação questiona a legalidade da jornalista ganhar uma CEC do estado e trabalhar para o PSDB e ainda trás a foto de um documento que seria a portaria de nomeação de Katiussi em uma CEC 6 e a colocando como responsável pela assessoria de comunicação da FEM.

Acontece que toda a notícia não passa de uma Fake News, já que Katiussi afirma nunca ter sido nomeada na FEM. Ela conta que de fato trabalhou na assessoria de Comunicação da Fundação Elias Mansour durante 6 meses, tendo encerrado seu trabalho no local no final do mês de novembro do ano passado. Katiussi conta que na verdade tinha um contrato provisório na educação, já encerrado, e foi cedida para a FEM.

O fato fez com que Katiussi além de ir às redes sociais desmentir as informações, registrasse um Boletim de Ocorrência na Delegacia Central de Flagrantes.

“Isso é uma mentira. Não entendo com alguém é capaz de criar algo assim. Eu não posso ver meu nome envolvido em uma calúnia dessas e ficar calada. Com toda certeza a intenção deve ser prejudicar o professor Kinpara e o PSDB. Desde novembro do ano passado, eu não tenho vínculo com o governo, portanto, tenho o direito de trabalhar e prestar meus serviços para quem quiser me contratar”, afirma.

Katiussi mostrou nas redes sociais que a portaria que a nomeava em uma CEC e a designava como responsável pela comunicação da FEM é falsa. A verdadeira portaria de número 153 de julho de 2019 se trata da nomeação de um outro jornalista com a mesma função, mas com uma CEC bem abaixo.

