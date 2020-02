Gladson determina que contratação sem licitação só vai ser feita se ele autorizar

Para quem estava com saudades do Campeonato Acreano, a primeira rodada foi do jeito que o torcedor gosta. Nas duas primeiras partidas de abertura do estadual, realizadas no Florestão, o que não faltou foi bola na rede.

A primeira partida trouxe o confronto entre o atual campeão, Atlético Acreano, e o lanterna da competição do ano passado, o São Francisco. Pelo visto, a temporada 2020 vai ser igual com o galo brigando pelo título e o time católico entre os últimos.

O Atlético sobrou em campo e venceu com folga, aplicando a primeira goleada da competição.

Em uma partida com a marcação de 4 pênaltis e um jogador do São Francisco expulso, o Galo venceu por incríveis 7 a 0. O grande artilheiro foi Ciel que fez três gols. Matheus Damasceno, Guilherme e Beto Granada, duas vezes, também marcaram.

Além da diferença técnica, o São Francisco foi o exemplo da difícil realidade dos times menores do Acre. A equipe foi ao jogo apenas com um jogador no banco de reservas à disposição do treinador.

Galvez vence com dificuldade, mas arranca com vitória no campeonato

Na outra partida de abertura do Campeonato Acreano de 2020, o Galvez sofreu para vencer o Náuas de Cruzeiro do Sul.

O representante do Juruá deu uma prova de que parece ter acertado ao apostar em jovens jogadores da região Sul do Brasil.

Renan, no final do primeiro tempo, marcou para o time cruzeirense que foi para intervalo vencendo a partida. Na segunda etapa, o Galvez conseguiu com muita dificuldade virar a partida com gols de Radames e Hayllan.

Os próximos jogos do Estadual acontecem na próxima quinta-feira, 6, com as estreias de Rio Branco e Andirá e o segundo compromisso do Galvez que enfrenta o Vasco.