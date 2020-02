Elzinha Mendonça convida autoridades para orarem a Deus

A volta dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Rio Branco, na manhã desta terça-feira (04) foi marcada por uma sessão solene presidida pela presidente em exercício, Lene Petecão (PSD), e contou com a participação do Chefe da Casa Civil, Márcio Oliveira, designado pela prefeita Socorro Neri (PSB) para ler a Carta Governamental.

A prefeita Socorro Neri (PSB) está em agenda em São Paulo, onde realizou reunião com Controladoria da Prefeitura de São Paulo e tem agenda marcada com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Segundo informações repassadas ao ac24horas, a prefeita retorna neste sábado (08).

Oliveira leu a carta governamental e destacou que as ações como a reforma administrativa que a Prefeitura realizou, resultou na boa saúde fiscal das contas do município. Ele destacou que a Prefeitura vem realizando investimentos na área de saúde e educação sempre acima do limite mínimo estabelecido por Lei.

Oliveira destacou que será realizada uma audiência pública para debater a tarifa do transporte coletivo de Rio Branco e afirmou que em todos os estados a política de transporte coletivo é de Estado.

O Chefe da Casa Civil, em nome da prefeita, agradeceu o apoio dos vereadores e destacou que, “espera que a Câmara continue com a sua independência legislativa, e afirmou que a Prefeitura estará sempre aberta a todos os vereadores”.

O evento contou com participação de autoridades do Tribunal de Justiça, Zenice Motta, e o Procurador Sammy Barbosa, do Ministério Público do Acre (MPAC).