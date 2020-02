De Brasília, Gladson afirma confiança na renegociação de dívidas do Acre após reunião

Parte da agenda de Gladson Cameli em Brasília é dedicada a tentar resolver a grande pedra de sua gestão na área financeira que a dívida do Acre, que gira em torno de 3,8 bilhões de reais.

Na manhã desta terça-feira, 4, Gladson, acompanhado de Ricardo França, chefe da representação do Acre em Brasília, da Secretária de Fazenda Semírames Dias e de Maria Alice, Secretária de Planejamento e Gestão, participou de uma reunião com Priscila Santana, do Tesouro Nacional.

O governador se mostrou otimista com o resultado da conversa.

“Estamos em Brasília para uma série de agendas relacionadas à economia, saúde e segurança. Acabei de de me reunir com a subsecretária de Relações Financeiras da Secretaria Nacional do Tesouro, Priscila Santana. Conversamos sobre o teto de gastos e a renegociação das dívidas do Estado. Estamos muito confiantes, ao que tudo indica, na próxima semana teremos boas notícias sobre este assunto”, destaca.