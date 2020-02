Bittar tem confiança que reformas serão votadas no 1º semestre

Cerca de 229 gestores escolares da rede estadual de ensino foi empossados pelo governo do estado nesta segunda-feira, 3, para o quadriênio 2020-2023. A solenidade de posse e o juramento dos gestores e levar educação de qualidade para mais de 160 mil estudantes ocorreu no teatro Plácido de Castro, em Rio Branco.

A nova gestora da Escola Estadual Samuel Barreira, Adriana Lima, declarou que este é um dos maiores desafios de sua carreira. “Serão quatro anos de muitas perspectivas e dos desafios diários que nos esperam. Tenho certeza que vamos poder contar com o apoio da Secretaria de Educação porque historicamente temos uma responsabilidade imensa de conduzir de forma democrática a garantia da implementação dos nossos currículos aliados a BNCC [Base Nacional Comum Curricular]”, frisou.

O secretário de educação, Mauro Sérgio, lembrou que há muito tempo o ano letivo não era iniciado no mês de fevereiro. Ele motivou a todos e pediu que eles façam de suas escolas as melhores do Acre. O governador em exercício, Major Rocha, destacou o poder transformador da educação pública na vida das pessoas. “Recebemos uma Educação sucateada e com muitos desafios a serem vencidos. Posso afirmar que mesmo diante desta situação, conseguimos melhorar e temos muito ainda fazer”, pontuou Rocha.

O início do ano letivo 2020 será no próximo dia 10 de fevereiro a mais de 160 mil estudantes. De acordo com o secretário Mauro Sérgio também estão previstas as construções de colégios vocacionais agrícolas em cidades do interior.

Fonte: Agência de Notícias do Acre