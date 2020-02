Após instalação de Base da Segurança, adolescente é baleado na Cidade do Povo

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. Um adolescente de 15 anos foi ferido com um tiro no rosto que dilacerou a sua boca na noite desta terça-feira (4) em uma rua do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o crime, o adolescente estava caminhando na rua quando dois homens membros de uma organização criminosa, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Um dos projeteis atingiu a vítima no rosto e dilacerou a boca. Mesmo ferido o jovem conseguiu correr, fugir dos criminosos em seguida pediu ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA – Cidade do Povo).

Foi prestado os primeiros atendimentos a vítima e em seguida a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e transferiu o ferido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações e em seguida saíram em busca de prender a dupla na motocicleta, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelo Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).