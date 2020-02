Alan Rick garante liberação de recursos para Cruzeiro do Sul

Uma boa notícia para a população do Juruá. O navio hospital da Marinha do Brasil, Dr. Montenegro, está de volta ao Vale do Juruá.

A embarcação, com mais de 80 tripulantes, sendo 27 profissionais em saúde, chegou à Cruzeiro do Sul na manhã desta segunda-feira, 3, para iniciar o atendimento às comunidades ribeirinhas.

Em 2020, se completa 20 anos que o atendimento é realizado na região.

Segundo Jairo Araújo, capitão de corveta, a expectativa é atender cerca de 20 mil ribeirinhos. “Vamos subir até Marechal Thaumaturgo assim que as condições meteorológicas seja favoráveis e vamos descendo, fazendo atendimento até Cruzeiro do Sul”, afirma.

Este ano, o navio hospital vem com uma novidade que é a presença de dois pediatras. “A principal demanda que verificamos nas comunidades ribeirinhas está ligadas as crianças. Por isso, na edição deste ano, estamos contando com dois pediatras que estão fazendo os atendimentos”, explica Jairo.

A missão de atendimento à população ribeirinha vai contar com o apoio da prefeitura de Cruzeiro do Sul que empresta pequenos barcos para que a tripulação chegue em comunidades onde o navio hospital, por ser de grande porte, não consegue chegar por conta do nível do rio.