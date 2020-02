Acidentes com mortes nas estradas reduzem mais de 14% no Acre, diz relatório da PRF

A secretaria estadual de Educação do Acre alterou para os dias 6 e 7 a divulgação do resultado e validação da transferência interna dos alunos da rede pública. Anteriormente, o resultado estava marcado para ser divulgado nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Estudantes que pediram a transferência interna on-line para outra escolar até esta terça, dia 4, poderão conferir e validar a solicitação no site agencia.ac.gov.br/matriculas-2020/.

A secretaria informa que ao acessar a página e clicar no botão dos resultados, o responsável será direcionado para o Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação da Educação (Simaed). Para acessar as informações, ele deve digitar os números do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) nos campos do login e da senha. Para alguns usuários, a senha poderá ser somente os seis primeiros números do CPF.

Após a validação no sistema é necessário comparecer à nova escola com duas fotos 3×4, comprovante de residência, declaração de transferência da antiga escola, originais e cópias do RG e CPF do aluno e do CPF do responsável. Além disso, estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º a 5º ano) devem levar a carteira de vacinação atualizada.