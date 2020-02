PT indica vereador Mauro Defeson como pré-candidato a prefeito de Feijó

O Acre e 14 Estados se comprometeram com a meta do projeto Busca Ativa Escolar, plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar, desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).

Até o momento, 3.050 prefeituras aderiram ao programa. A expectativa inicial era de que, ao fim de 2020, chegue a todas as 5.568 cidades brasileiras.Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Bahia, Ceará, Amazonas, Pará, Roraima, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Amapá, Goiás e Rio Grande do Sul, além do Acre, são os Estados onde a BAE se encontra. A região Norte está à frente, com seis estados.

O prefeito municipal é quem faz a adesão do município ao Busca Ativa Escolar. O Unicef oferece instruções sobre o Busca Ativa Escolar, transmitidas através de um curso. A capacitação é feita sem mediação de tutores e está disponível no site do programa, no qual também estão reunidos materiais explicativos.

(Com EBC)