Ou vai ou racha!

O defeito do governador Gladson Cameli é querer ser bom e agradar todo mundo o tempo todo. Também é de seu feitio esperar que cada um cumpra o seu dever e o seu papel dentro do governo para o cargo a que foi nomeado sem que ele esteja dando ordens a cada minuto. Essa característica pode ser vista na sua relação com os deputados da sua base de sustentação na Assembleia, que aliás, volta ao trabalho essa semana. Também com.os secretários. O governador entende, por exemplo, que todos os partidos e seus parlamentares foram contemplados na gestão, inclusive o MDB. Então porque não fazem o que tem que ser feito e o deixam tranquilo e seguro para governar? Ele espera reciprocidade. Infelizmente a política não funciona assim. Tem gente que só avança e só anda sob pressão. Sob ameaça. É na base do vai ou racha ou lasca a tampa da caixa. Como diz o pai da ciência politica moderna, Nicolau Maquiavel: entre um governante ser temido ou amado é melhor ser temido. Ou mesmo Sum Tzu, em A Arte da Guerra, um comandante forte faz um exército forte. É o que o povo espera, principalmente no enfrentamento a violência que se lastra como praga na região Norte. Mais de cem mortos em janeiro na cidade de Manaus; no Acre, quase 50. Ou o governo muda, ou é mudado!

“Um conservador não é necessariamente parco de inteligência, mas a maioria das pessoas pouco inteligentes são conservadoras.“

(John Stuart Mill)

Tirar o cavalo da chuva

O Progressista, por mais que se esforce, não vai conseguir ser protagonista nas eleições desse ano. Continua faltando um bom nome em condições de disputar e vencer. Só dá o Luziel e seu jingle.

Como fica?

Uma das áreas que avança muito bem no governo é a Educação. Não é perfeita, mas o secretário Mauro Sérgio tem correspondido as expectativas do governador Gladson Cameli.

Fazer diferente

O PDT vai na contramão do modelo tradicional de escolha de candidato para prefeito. Seus dirigentes preparam um plano de governo bem estruturado a ser apresentado a população. Depois virar o nome.

Aprendendo no Ceará

Um grupo de jovens do PDT está em Sobral (CE) experienciando a melhor educação do Brasil. A ideia é trazer o modelo para o Acre.

Tem nomes

O PT tem nomes sobrando para indicar como vice na chapa do PSB com a prefeita Socorro Neri. Oteniel Almeida, secretário de Saúde é um deles. O PCdoB corre por fora para eleger vereadores.

Fogo de palha

Consta que já tem pré-candidatos a prefeitura de Rio Branco desistindo de concorrer. Como diz o ditado: era fogo de palha.

TIROTEIO

. O vírus corona está fazendo um bom estrago na economia mundial.

. Os reflexos virão com o tempo.

. Parece castigo!

. O PT deu no meio da linha do governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), que pretende disputar a presidência.

. Deveria se juntar com o PDT, do Ciro Gomes.

. Essa semana me perguntaram sobre os processos de cassação na Justiça Eleitoral?

. Ora bolas, são processos!

. Alguns se arrastam por anos, décadas até.

. É como algumas pensões de alimentos.

. Com a violência descontrolada os pastores deveriam realizar os cultos pela manhã ou cedo da tarde.

. Evitariam expor a vida dos irmãos.

. Deus guarda, mas sempre aconselhou a prudência.

. Sim ou não, irmãos?!

. Na próxima semana o Boa Conversa, apresentado por mim e o Luis Carlos Moreira Jorge estará de volta aqui no ac24horas.

. Entrevistando alguns pré-candidatos a prefeitura da capital.

. Aleac volta as atividades amanhã.

. Bom dia!