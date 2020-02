Jornalista que presta serviço ao PSDB é vítima de Fake News e caso vai parar em delegacia

O comerciante Antônio José Gomes da Silva, de 46 anos, e a senhora Francisca Rodrigues da Silva, de 58 anos, foram feridos a tiros durante uma troca de tiro de um policial com assaltantes no mercantil Baratão da Sobral, localizado na Estrada da Sobral no bairro Pista em Rio Branco.

De acordo com informações da policia, dois homens não identificados, membros de uma organização criminosa, chegaram em uma motocicleta, pararam na frente do mercantil, entraram e anunciaram o assalto. Um policial que estava fazendo compras no estabelecimento ao perceber a presença dos criminosos sacou sua pistola e deu voz de prisão aos bandidos que reagiram. Na ação, houve troca de tiros e Antônio que estava fechando sua loja ao lado foi atingido com dois tiros nas pernas. Já Francisca que estava em sua bicicleta passando pelo local foi ferida com um tiro no abdômen que transfixou o corpo. Os criminosos fugiram do local.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestaram os atendimentos as vítimas e a conduziram ao pronto socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o estado de saúde de Francisca é grave, já Antônio encontra-se estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações sobre as características dos membros de facção e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).