Indígena acusado de estuprar a filha também teria abusado da mãe dela, diz polícia

Em entrevista ao ac24horas, a Chefe de Gabinete da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Idelcleide Cordeiro, relatou que o resultado do concurso efetivo da prefeitura será publicado na tarde desta sexta-feira (31). O resultado final do certame está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do link: www.ibfc.org.br.

O certame trata do preenchimento de mais de 500 vagas para o efetivo municipal.

De acordo com a chefe de gabinete, Idelcleide Cordeiro, os 511 aprovados serão convocados no prazo máximo de 30 dias e logo, após, os trâmites necessários irão começar os trabalhos nas respectivas secretarias do município.

Idercleide Cordeiro afirmou que a expectativa é que os novos servidores comecem a trabalhar no início de março.

A gestora voltou a enfatizar e falou da importância do concurso para o quadro efetivo da prefeitura e para os próprios servidores.

“A maior motivação foi a quantidade de provisórios que tinham no município, mais de 60% são provisórios. Pessoas que estão aqui sem nenhuma estabilidade, na grande maioria quando se termina o mandato, essas pessoas vão embora, e não têm continuidade do serviço e a gente percebeu que o trabalho da prefeitura ficava com muita dificuldade e as pessoas não sabiam das informações. Então, verificando tudo isso, nós vimos principalmente além de dar dignidade a essas pessoas, mas também prestar um atendimento de mais qualidade com esses concursados”, relatou.

Ao ac24horas, a chefe de gabinete, disse que era necessário mais vagas, mas que diante da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) isso não foi possível. Segundo ela, a prefeitura prevê a realização de um novo processo seletivo, mas na área de provisórios.

Cordeiro relatou que todo o certame ocorreu com tranquilidade e relatou que o concurso não foi alvo de nenhum questionamento judicial.

“Podemos dizer que é um momento não só de felicidade para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, mas de toda a população. Foi um processo muito tranquilo. Esse foi o mais tranquilo e sem ocorrências”, encerrou