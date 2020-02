Cozinheiro, servente de limpeza e mecânico: veja as 25 vagas do SINE desta segunda

Fevereiro começou e a distribuição da chuva será parecida com a de janeiro ficando acima da média no oeste do Acre, em Tocantins, Pará e Amapá.

Já na segunda metade do mês, as maiores precipitações acontecerão somente ao longo da costa brasileira, no Acre e no sudoeste do Amazonas.

Novamente, os maiores desvios acontecerão na costa do Pará e do Amapá passando dos 300 milímetros. Detalhando-se mais, simulações indicam chuva mais intensa ao longo da primeira quinzena de fevereiro.

Por outro lado, Rondônia, Amazonas, Roraima e a região da capital Rio Branco receberão menos chuva que o normal. Em Boa Vista-RR, o acumulado mal chega aos 25 mm.

O calor predominará em boa parte da Região. Somente em Belém e Macapá, o excesso de nuvens deixará a temperatura próxima da média. Em Boa Vista-RR, apesar do mês pouco chuvoso, a temperatura também ficará mais próxima da climatologia. (com Canal Rural)