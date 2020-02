Caçadora de chifre do Acre perde mala em voo e faz apelo nas redes sociais

A detetive profissional Sarah Lima, atua no ramo da investigação há mais de uma década e foi objeto de uma reportagem no ac24horas, onde contou os desafios da profissão e os casos mais curiosos que já investigou. Na reportagem, contou que as mulheres traem mais que os homens e em 70% dos casos que é contratada se confirma a infidelidade.

Sarah voltou às redes sociais, só que dessa vez não foi para investigar ninguém, e sim para reclamar.

A bronca é para a companhia aérea Latam. Sarah conta que veio de Salvador, onde também atua no ramo de detetive particular, tendo feito escalas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Sarah conta que ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Rio Branco neste sábado, 1, se surpreendeu ao perceber que sua mala não chegou.

Em um vídeo gravado e postado nas redes sociais, Sarah afirma que dentro de sua mala estão vários objetos de trabalho, material de clientes e diz que está até sem peças íntimas, já que tem apenas duas calcinhas.

A detetive afirma que por falta do seu material de trabalho não teve como atender uma cliente neste domingo. “Eu tinha um trabalho agendado para às 7 da manhã. Essa minha cliente veio de Manaus e não tive como atender ela. Na minha bagagem tem documentos íntimos dos meus clientes e eu exijo respeito e o mais breve possível a Latam resolva o meu problema”, desabafa.

Veja o vídeo na íntegra: