Bombeiros resgatam bicho-preguiça em fios de alta tensão no bairro Morada do Sol

As prefeituras têm até o dia 15 de março para aderir ao Programa Município + Cidadão, do Ministério da Cidadania. O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio da página oficial do Programa.

Até o momento, 1.080 cidades brasileiras aderiram à iniciativa que tem o objetivo de reconhecer e valorizar ações que apoiam comunidades por meio da implantação de políticas públicas integradas nas áreas da cultura, desenvolvimento social e esporte.

Um termo de adesão encontrado na página do Programa deverá ser preenchido por servidores municipais. O documento completo, com assinatura do prefeito, deve ser digitalizado e encaminhado do e-mail institucional do município, para o endereço [email protected]r.