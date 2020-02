Homem é encontrado morto com 17 facadas em área de mata em Porto Acre

É hora de matar a saudade da bola rolando nos gramados acreanos. Neste domingo, 2, começa a temporada 2020 para o futebol acreano com o início do campeonato estadual.

O estádio Florestão será palco da rodada de abertura que conta com jogos dois fortes candidatos ao título. O Atlético Acreano, atual campeão estadual, estreia ás 15 horas contra o São Francisco em busca do bicampeonato.

O time tem como novidade a estreia do ex-meio campo Jozy Brás como técnico de uma equipe de futebol profissional.

Logo depois, às 17 horas, é a vez da forte equipe do Galvez que tem batido na trave nos últimos anos, mas nunca conquistou o título estadual entrar em campo. A estreia é contra a equipe representante do Vale do Juruá, o Náuas.

O time cruzeirense é uma incógnita, já que apostou em jogadores jovens, oriundos da base de equipes do Paraná e do Rio Grande do Sul. No banco de reservas, o Cacique do Juruá vai ter o comando do técnico paraense Mauro de Lazzari, que pela primeira vez trabalha no futebol acreano.