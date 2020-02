Desesperada, tia de jovem chilena morta na Amadeo Barbosa pede ajuda dos acreanos

A Chilena Karina Constanza, de 23 anos, foi ferida a golpes de faca em via pública na noite deste sábado (1°) na Avenida Amadeo Barbosa no bairro Canaã e morreu no pronto socorro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Karina foi encontrada sagrando muito no meio da avenida por motorista que passavam pelo local. A mulher apresentava várias perfurações de faca no abdômen, perna, peito, braços, costas e cabeça.

A ambulância do SAMU foi acionada por populares, prestou os primeiros atendimentos a vítima e a conduziu ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Ao dar entrada no hospital a Chilena não resistiu aos ferimentos e morreu na sala de emergência.

Policiais Militares essa estiveram no local do crime, tentaram colher informações, porém não obtiveram muito êxito. Rondas foram feitas na região e o autor (a) do crime não foi preso.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia não soube informar a motivação do crime.