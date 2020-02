WhatsApp deixa de funcionar em celulares com sistema operacional defasado

A medida acontece porque essas versões estão presentes em celulares muito antigos, que não recebem mais atualização das desenvolvedores dos sistemas operacionais, especificamente Apple e Google.

Um exemplo de celular que o WhatsApp terá problemas é o iPhone 4, que só foi atualizado até o iOS 7. No caso do Android, dados do Google mostram que apenas 0,3% dos usuários do sistema ainda utilizam a versão 2.3.7 — conhecida como Gingerbread.