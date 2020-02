Rede de empreendedoras maternas realiza quarta feira no bairro Cadeia Velha

Estudantes dos cursos de psicologia, serviço social, administração e contabilidade da antiga FAAO, hoje denominada Centro Universitário U: VERSE, estão preocupados se vão ter condições de pagar as mensalidades dos cursos.

O temor ocorre após a instituição de ensino ter rescindido os contratos com todas as empresas que trabalhavam com a operação do Programa de Bolsas e de financiamento de mensalidades.

“O que acontece é que quando houve a mudança de nome, a faculdade rompeu com as empresas que forneciam as bolsas e não nos avisaram de nada. A gente só ficou sabendo quando fomos fazer a rematrícula. Agora eles não querem nos dá o direito de pagar metade da mensalidade. Tem aluno que pagou a rematrícula e pagou o valor cheio, o que não é justo”, diz uma estudante que não quer se identificar.

Ela afirma ainda que desde o início do curso, todo os cerca de 100 alunos dos quatro cursos receberem orientação da própria faculdade para fechar com as empresas de bolsas. “Quando a gente chegou, já fomos orientados a fechar essa parceria”, diz a aluna.

O ac24horas consultou a faculdade sobre o cancelamento dos contratos e a preocupação dos alunos.

Em nota, assinada por André Luiz Corrêa, reitor da U: VERSE, a faculdade assume que cancelou os contratos com as empresas que trabalhavam com as bolsas e o financiamento de mensalidades. Garantiu que vai ressarcir quem pagou inteiro e que nenhum estudante vai ser prejudicado.

“A U:VERSE manteve válido todos os contratos assinados pelos alunos e as condições de bolsa pelo período dos contratos educacionais, apesar da rescisão contratual com as referidas empresas. Todos os alunos que contrataram o programa de financiamento Pra Valer foram mantidos seus contratos válidos e serão respeitadas as condições econômicas e contratuais com a referida empresa. Apesar disso, não será mais ofertado o financiamento educacional pela referida empresa para novos interessados