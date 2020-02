Polícia recupera veículos roubados da família de irmão de Hildebrando

A forças de segurança do Estado recuperaram nesta sexta-feira (31) os dois veículos roubados, uma caminhonete Hilux de cor branca e um HB20, dos familiares do policial militar Pedro Pascoal, falecido em 2016, irmão do ex-coronel Hildebrando Pascoal.

Segundo informações da polícia, quatro homens armados invadiram a residência dos parentes do ex-coronel Hildebrando no bairro Morada do Sol em Rio Branco, renderam todos os familiares, roubaram vários pertences que estavam na casa e os dois veículos.

De acordo com a Polícia Militar a caminhonete Hilux foi recuperada na Via Verde próximo a uma empresa de venda de água. Os policiais receberam uma informação via Ciops que dois homens estavam trafegando na caminhonete na via. Várias guarnições se deslocaram até a região e quando os criminosos avistaram a policia se aproximando abandonaram o veículo e fugiram em uma área de mata. Já o veículo HB20 foi recuperado no bairro Conquista.

Os dois carros foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para os devidos procedimentos.