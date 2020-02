Inscrições para o Programa Universidade Par Todoos terminam neste sábado, 1

Acumulada há dez concursos regulares consecutivos, a Mega-Sena coloca em jogo na noite de hoje um prêmio estimado em R$ 70 milhões no sorteio do concurso 2230, que tem início marcado para as 20h (horário de Brasília), transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube, além de provável exibição simultânea pela RedeTV!.

O valor do prêmio principal deu um largo salto em relação ao último sorteio, cuja premiação disponível era de quase R$ 47,4 mi, porque este é um concurso com final “0”, que recebe parte da arrecadação das cinco edições anteriores (assim como acontece aos concursos com final “5”).

Tirando da conta a Mega da Virada, realizada no último dia do ano passado, a última vez que um concurso regular teve uma aposta contemplada na faixa da sena foi no dia 19 de dezembro de 2019, quando uma aposta de Franca (SP) levou sozinha mais de R$ 40 milhões. Ou seja, o ano de 2020 ainda não teve ganhadores do prêmio principal na Mega-Sena.

No sorteio de quarta-feira (29), o último realizado até aqui, quando mais uma vez ninguém acertou os seis números (06-11-29-40-41-58), a Mega-Sena fez 64 apostas vencedoras na faixa da quina, pagando R$ 53.757,09 a cada uma delas. Outras 4.315 foram premiadas pela quadra, que rendeu prêmios individuais de R$ 1.139,03. A Caixa informou na ocasião que arrecadou mais de R$ 59,6 milhões na Mega-Sena 2229.

Como posso participar da Mega-Sena 2230?

Você precisa fazer uma aposta de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até as 19h de hoje.

Quanto custa apostar na Mega-Sena 2230?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Mega-Sena 2230?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 4,50), com seis números, a chance de acertar todas as bolinhas sorteadas e faturar o prêmio maior é de uma em 50.063.860. Jogando uma dezena a mais (R$ 31,50), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 7.151.980. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 22,5 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 10.003 de cravar tudo e ficar milionário.

Como funciona o bolão que a Caixa vende nas lotéricas?

Esses bolões são organizados pelas próprias lotéricas credenciadas pela Caixa. São apostas em grupo com preço mínimo estipulado em R$ 10 no caso da Mega-Sena. A cota mínima obrigatória por participante é de R$ 5. Nessa modalidade, pode existir uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. O bolão da Mega-Sena permite de duas a 100 cotas. Em cada bolão, é possível fazer dez apostas diferentes.