Imagem mostra trecho imprimado e pronto para ser asfaltado na ponte do Madeira

A imagem divulgada pela página de notícias Ponta do Abunã mostra o trecho imprimado do acesso à cabeceira da ponte na margem esquerda do Rio Madeira.

De acordo com o portal, o trecho deve ser asfaltado em fevereiro. A previsão é do Dnit.

Estima-se que ao final, a ponte de concreto e aço sobre o Rio Madeira com o Rio Abunã medirá mais de 1,5 km de extensão, além dos acessos às cabeceiras.