Estelionatário usa nome de loja para aplicar golpe em Acrelândia

Uma boa notícia para a segurança pública e principalmente para a Polícia Civil que reclama de falta de efetivo.

Gladson Cameli autorizou a homologação do último concurso público realizado para o provimento de vagas na Polícia Civil.

A homologação é condição necessária para que haja a convocação, entrega de documentos e a tão sonhada posse no cargo.

Ao todo, vão ser incorporados 268 novos profissionais, sendo 35 delegados, 35 escrivães, 172 agentes de polícia e 25 auxiliares de necropcia.

Todos esses profissionais estão aptos ao trabalho, já que concluíram em novembro o curso de formação da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

A previsão é que a homologação do concurso seja publicada na edição da próxima segunda-feira, 3.

“A decisão do governador nos deixa felizes, pois teremos um reforço desses no combate à criminalidade”, enfatizou o Delegado Geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira.

A decisão de Gladson vai ajudar a reduzir o déficit de agentes e delegados nas delegacias do Acre. Existem delegados responsáveis por até 3 municípios no interior do estado e em Rio Branco há várias delegacias com número insuficiente de delegados.